Первое свидание: как сделать его удачным?

Первое свидание с понравившимся мужчиной всегда очень волнительно. Что надеть? Как себя вести? Как ему понравиться?



Как бы ни сложились ваши дальнейшие отношения, на первом свидании вы стремитесь показать с себя с наилучшей стороны, а заодно присматриваетесь к потенциальному партеру: насколько он соответствует вашим требованиям?



Для начала попробуем разобраться с первым вопросом: как ему понравиться?



Внешняя «картинка» и внутреннее содержание



Безусловно, первое, что бросается в глаза – это ваша внешность. Здесь не нужны стандартные советы вроде «побрейте ноги» или «сделайте маникюр», наверняка вы и сами позаботитесь об этом. Обратите внимание на соответствие вашего внутреннего образа внешнему.



Спросите себя: «Кто я такая? Какая я? Как я могу это продемонстрировать своему визави?». Допустим, если вы хотите показать, что вы – девушка со вкусом, обратите внимание на каждую мелочь в своем гардеробе. Если же вы – любительница всего альтернативного, от музыки до литературы, вам будет наверняка неуютно в классическом образе тургеневской девушки.



Если есть сомнения относительно своего образа, рекомендую изучить советы как выглядеть сексуально, изложенные из личного опыта автора.



А если вы – натура скромная, не стоит изображать из себя заядлую тусовщицу. Вдруг вы любите вкусно поесть, но при этом ничуть не гурман, не стремитесь заказать в ресторане самое дорогое экзотическое блюдо.



Не бойтесь показать себя такой, какая вы есть на самом деле, в конце концов, мужчина имеет право понимать, с кем он общается!



Однако даже если вы – суперраскованная барышня, не переусердствуйте с откровенным нарядом. Красивое платье обращает на себя внимание, но не может стать фундаментом для отношений! Не переусердствуйте с откровенными нарядами!



Я в нем заинтересована?



Довольно часто женщины, стремясь показать себя потенциальному любовнику, совсем забывают о чувстве меры. А ведь о ваших положительных качествах лучше расскажут не ваши слова, а ваше внимание к парню. Покажите, что он вам интересен: задавайте вопросы и (что особенно важно!) внимательно слушайте ответы.



Постарайтесь, рассказывая о себе, учитывать его интересы. Например, мужчина обронил фразу о том, что обожает рыбалку. Подхватите ее: расскажите о том, как вам нравится бывать за городом, как вы с друзьями регулярно делаете вылазки на природу.



Старайтесь не умничать. Конечно, вам хочется прослыть высокоинтеллектуальной барышней, но, согласитесь: выслушивать нудную лекцию на свидании никому не захочется. К тому же, молодой человек может решить, что он для вас слишком прост, и второго свидания вы не дождетесь.



Часто девушки, придя в ресторан с мужчиной, раскрывают меню и заказывают все по списку или демонстрируют, что это заведение для них слишком уж простецкое. Будьте уверены: молодой человек, вместо того, чтобы восхититься, испытает раздражение, ибо снобов, любящих поесть за чужой счет, не любит никто.



Он мне понравился?



Не делайте глобальных выводов из первого свидания: молодой человек нервничает не меньше, чем вы, поэтому может невольно допустить оплошность. Однако кое-какие моменты в его поведении должны вас насторожить.



Он грубо разговаривает с официанткой, хамит бармену? Не сомневайтесь: мужчина, демонстрирующий таким образом свою «крутость» – не лучший объект для внимания.



Дурным тоном считается также рассказывать потенциальной девушке о своей бывшей, особенно ругать ее или жаловаться. Если молодой человек заведет волынку на тему «она такая-сякая, а я ее так любил», остановите его словами: «Послушай, сейчас ты здесь и со мной.



Может, не стоит вспоминать прошлое?». Он вновь перевел разговор на свою бывшую? Сделайте выводы: наверняка с ним каши не сваришь. Возможно, он решил закрутить с вами роман не потому, что вы ему понравились, а назло бывшей. Или парень просто из породы нытиков. Кстати, и вам не стоит рассказывать о прошлых отношениях, на первом свидании это ни к чему.



Как платить в ресторане?



Большинство женщин полагают, и вполне справедливо, что расплачиваться в ресторане или кафе должен мужчина. Для того чтобы избежать неловкой ситуации, когда принесут счет, можете как бы невзначай потянуться к своей сумочке. Он все медлит с оплатой? Спросите: «Все в порядке?».



Наверняка он тут же расплатится. Этого не произошло? Возможно, молодой человек не рассчитал свои финансовые возможности, возможно, он полагает, что каждый должен платить за себя, а возможно, просто изучает вас.



Женщина дает повод, мужчина принимает решение!



Главный вопрос, который мучит после свидания: «Позвонит ли он мне?». Как правило, если девушка понравилась, парень набирает ее номер через день-два: ему ведь тоже надо время, чтобы разобраться в своих впечатлениях! Старайтесь не звонить первой, все-таки первый шаг навстречу в этой ситуации должен делать он.



Если уж он вам так понравился, что вы непременно хотите его увидеть еще раз, можете спустя три-четыре дня сбросить ему смс с совершенно нейтральным вопросом, вроде: «Как дела?». В жизни случается всякое, вдруг он случайно стер ваш номер из своей телефонной книги?



Он пригласил вас на второе свидание? Даже если парень не произвел на вас сильного впечатления, соглашайтесь! Может случиться так, что на нем он от волнения вел себя не так, как обычно. Если же звонка не последовало, не стоит слишком огорчаться или злиться. В конце концов, он вам ничего не должен.



Знакомство, отношения – это всегда риск, поэтому не стоит делать слишком серьезные выводы. Готовы ли вы или ваш поклонник пойти на такой риск, как в старой песне «Если у вас нету тети, то вам ее не потерять»?



У мужчин главная стратегия – «иди сюда, пошла отсюда»; после прекрасного свидания он может исчезнуть на несколько дней, женщина начинает думать, воображать, переживать – все, дело в шляпе!



А вот для женщины важнее всего оставаться загадочной и противоречивой, главное – не перестараться!





